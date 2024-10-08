Что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные: в ТЦК рассказали

В Украине до сих пор есть мужчины, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля.

Подавляющее большинство военнообязанных мужчин, до сих пор не обновивших свои учетные данные в ТЦК ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения.

Об этом рассказал полковник, заместитель начальника центра – начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукал в интервью "Главреду".

"По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описанием вложения. Потому что повестка без описания, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является должным образом врученной – только почтовым вложением или лично в руки", – пояснил Монукало.

Также офицер подтвердил, что не считается должным образом уведомленным человек, чьи родственники, которые либо взяли повестку, либо не взяли и заявили, что человек не проживает по месту жительства.

По словам военного ТЦК, после поступления сообщения, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, формируется запрос в Нацполицию о представлении в розыск.

"Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил военного учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", – добавил он.

Ранее сообщалось, что ВР хочет разрешить мужчинам обновить данные в ТЦК "со скидкой 50%".

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