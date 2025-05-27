Что ждет тех, кто мешает военным из ТЦК: в Минобороны ответили

ТЦК / © ТСН.ua

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Граждан призывают воздержаться от препятствования деятельности работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Любое умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей военных, включая угрозы, моральное давление, применение силы или повреждение имущества, является серьезным преступлением», — отметили в ведомстве.

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Такие действия квалифицируются по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

В условиях военного положения роль ТЦК и СП в обеспечении обороны государства является ключевой. Они отвечают за мобилизацию, учет военнообязанных и поддержку формирований ВСУ.

В Минобороны добавили, что «даже попытка помешать исполнению служебных обязанностей без достижения цели считается правонарушением». Ответственность несет каждый гражданин в возрасте от 16 лет, если он является вменяемым.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать работу ТЦК и СП прозрачной и открытой. Но попытки саботажа могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности», — отметили в министерстве.

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Напомним, в Черкассах толпа разъяренных мужчин и женщин напала на работников ТЦК. Видео конфликта появилось в Сети. На кадрах видно, как гражданские мужчины и женщины пинками и толчками отгоняют военных ТЦК к автомобилю. В конце концов те, под брань и возмущение, уезжают.

Также мы писали, что в городе Прилуки (Черниговская область) в помещении военкомата мужчина с ножом напал и ранил работника ТЦК.

А в Кременчуге 25 мая во время мероприятий по оповещению на двоих военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения.