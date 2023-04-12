Что ждет Украину после окончания войны: мнение Арестовича

Арестович призвал "сделать слабое государство внизу и сильное сверху" и объяснил, что это значит.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какой будет Украина после победы в войне.

Об этом он сказал в интервью журналисту Василию Голованову.

Арестович заверил, что Украина реформирует законодательство, государственную службу и "все, что с этим связано". Дальше будет сближение с ЕС и НАТО, и вступление в них.

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"Это совсем другая историческая судьба. Считайте, мы вытащили золотую карту. А сейчас мы находимся в очень неприятной ситуации. Мы заплатили золотой карточкой — кровью. Но она может существенно девальвироваться продолжением такой политики. Я категорически не понимаю и не принимаю экономическую политику, которая проводится в современной Украине нынешней властью. Говорю об этом свободно, потому что я говорил им это в лицо еще когда был там. Сейчас возможно и нужно совершить резкий поворот", — говорит экс-советник ОП.

Он призывает "сделать слабое государство внизу и сильное сверху".

"Слабое государство внизу означает освобождение микробизнеса от налогов, народу в стране с разрушенной экономикой надо дать возможность зарабатывать на чем угодно, еще и создавать им комфортные места. По отношению к среднему (бизнесу. – Ред.) более жесткие правила, а в крупном все должно быть прозрачно, но для этого нужно реформировать суды. Все это можно и нужно делать, потому что военное положение предоставляет уникальную возможность для этого. Основой роста государств, представляющих собой что-то серьезное в отношении военной силы это замыкание науки, государства и бизнеса, в том числе частного. Но у нас этого нет", — подытожил Арестович.

Ранее Алексей Арестович назвал условие, при котором диктатор Путин может решиться на применение ядерного оружия. Также он объяснил, зачем записывал "успокоительные" обращения к украинцам в первые недели войны.

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