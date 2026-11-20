Американский историк Тимоти Снайдер

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Известный американский историк Тимоти Снайдер рассказал о своем видении послевоенного будущего Украины, обязательно базирующегося на ее победе. По мнению ученого, государство ждет один из трех глобальных путей: от глубокой трансформации Евросоюза до создания нового мощного альянса государств средней силы.

Об этом Снайдер заявил во время публичной встречи в Украинском католическом университете во Львове.

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Что ждет Украину после победы в войне — три сценария

По словам историка, существуют три возможных сценария будущего, и каждый из них предполагает победу Украины в войне.

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Первым вариантом Снайдер назвал вступление Украины в Евросоюз и одновременную трансформацию самого объединения. Он считает, что государство может не только присоединиться к ЕС, но и способствовать его адаптации к новым геополитическим условиям, включая вызовы, связанные с Россией и Китаем.

Второй сценарий, по мнению историка, состоит в создании коалиции региональных государств средней силы. В такое объединение, по его предположению, могли бы войти Украина, Канада, Великобритания и ряд европейских государств. Снайдер отметил, что такая коалиция будет иметь мощный экономический потенциал и потенциально сможет превратиться в глобальную экономическую суперсилу, которая не будет зависеть ни от российских олигархов, ни от американских миллиардеров.

Специалист добавил, что к такому развитию событий следует готовиться с учетом возможных изменений во внешней политике США, а также дальнейшего усиления российского и китайского влияний.

Что касается третьего сценария, то его Снайдер сформулировал как «человечество против искусственной реальности». Он объяснил, что война в Украине стала своеобразным испытанием для способности людей различать реальные события и информационную картину, формируемую пропагандой и соцсетями.

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«Украинская война — это такая проверка реальности для всех. Украинская война показывает, что принимающие решения люди могут абсолютно победить искусственную реальность, которую нам предлагают в медиа. Потому что, знаем, в соцсетях вы уже давно проиграли войну миллион раз. И в отношении Илона Маска, если ему верите, вы каждый день эту войну проигрываете. Но на реальности вы ее не проиграли», — высказался историк.

К слову, еще в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что победой Украины в войне будет считаться не только возвращение территорий, но и сохранение людей, независимость, прекращение убийств, восстановление нормальной жизни и недопущение оккупации.

Заметим, по мнению журналиста Виталия Портникова, украинские удары по военной и экономической инфраструктуре России, в частности по НПЗ, дата-центрам и предприятиям ВПК, стали переломным моментом и являются единственным реальным путем для завершения войны в ближайшие годы, поскольку это заставляет россиян ощутить ее последствия.

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