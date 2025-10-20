Что ждет Украину в ближайшие полгода: в NYT сделали неутешительный прогноз

Война / © Associated Press

Война в Украине идет уже четвертый год. И по оценкам военных экспертов, сейчас наблюдается фактический тупик на линии столкновения. Ни одна из сторон не может получить существенных территориальных преимуществ в противостоянии тяжелой артиллерии и высокотехнологичных дронов.

Об этом пишет The New York Times.

Прогнозы по прорыву

Военный аналитик регулярно посещающий фронт Франц-Штефан Гади считает, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время:

«Ни российские, ни украинские силы, вероятно, не смогут добиться прорыва в течение следующих шести месяцев. Россиянам не хватает операционных возможностей, чтобы воспользоваться слабыми местами, а украинцам — человеческих ресурсов», — объяснил эксперт.

Гади резюмирует, что обе стороны фактически пытаются истощить друг друга. В пользу этого свидетельствуют данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым в сентябре Россия захватила значительно меньше территории, чем в предыдущем месяце — около 250 км² против 465 км² в августе.

Стратегические вызовы и восстановление РФ

Генерал-лейтенант Александр Золльфранк акцентирует внимание на стратегических проблемах партнеров Украины. По его словам, Европа дала Киеву бессрочное обещание поддержки, не имея четкой стратегии для завершения конфликта. Особенно без активного давления США на Россию.

Золльфранк также отметил, что несмотря на продолжение атак, россияне активно восстанавливают и реорганизуют свои сухопутные войска, постоянно совершенствуя свои действия.

На фоне позиционного тупика на фронте, обе стороны смещают акцент на удары по гражданской инфраструктуре противника с помощью дальнобойных средств: Россия атакует украинские энергетические и отопительные объекты, тогда как Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам.

Напомним, из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27–30%. Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.

В России 20 октября загорелся газоперерабатывающий завод. Известно, что объект находится в Оренбурге. Очевидцы охотно публиковали кадры масштабного пожара в Сети.

Также внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году в Украине будут блекать. Он дал ряд советов, как к этому подготовиться, в том числе психологически.