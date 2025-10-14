СОЧ и дезертирство

В Верховной Раде принят в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть полную уголовную ответственность за СОЧ и дезертирство.

Дискуссия вокруг законопроекта развернулась в эфире Свобода Live .

В частности, офицер батальона «Свобода» бригады НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко подчеркнул, что наиболее ценными для подразделений сейчас бойцы с опытом, даже если они когда-то покинули службу. По его мнению, каждый случай следует рассматривать индивидуально, ведь многие военные возвращались после коротких отпусков или психологического истощения.

«Человек, который хотя бы один день был на фронте, заслуживает большего уважения, чем уклоняющийся от службы», — сказал Ильенко в эфире.

Он также считает несправедливой ситуацию, когда за СОЧ есть уголовная ответственность, а за уклонение нет.

В то же время нардеп Александр Федиенко отмечает, что закон уже содержит механизмы освобождения от наказания для тех, кто добровольно вернется на службу.

«Есть по меньшей мере четыре основания, по которым ушедший в СОЧ военный может безнаказанно вернуться в боевое подразделение. Этого, на мой взгляд, достаточно», — отметил Федиенко.

Он также признает наличие коррупционных рисков в работе ТЦК, но отмечает, что это отдельная проблема, которую должны решать правоохранительные органы.

Отметим, что после принятия в 2024 году закона, декриминализировавшего самовольный уход от службы (СОЧ), дискуссии о целесообразности такого решения не утихают. Срок добровольного возвращения военнослужащих без наказания несколько раз продлевал, однако окончательно он завершился 30 августа 2024 года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения открыто около 290 тыс. дел за самовольное оставление части и дезертирство.