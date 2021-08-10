"Чтобы бабушке не было грустно": на трассе "Тернополь-Львов" остановили ребенка, который один ехал на велосипеде

Мальчика остановили патрульные и сообщили его родителям.
В Тернопольский области на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" правоохранители остановили 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде один без взрослых. Оказалось, ребенок отправиллся проведать бабушку в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.
Сегодня, около 11 часов утра, патрулируя на автодороге М-09, инспекторы заметили мальчика, который по трассе ехал на велосипеде. Экипаж сразу же остановился, чтобы спросить, что ребенок сам делает на дороге с интенсивным движением.
"Я решил поехать к бабушке в больницу, чтобы ей не было скучно", — сообщил патрульным мальчик.
Родителям он ничего не сказал, взял велосипед и поехал.
Правоохранители расспросили у ребенка данные и позвонили отцу. Оказалось, он уже начал искать сына, и даже не мог подумать, что тот заедет так далеко от дома.
С юным путешественником и его отцом провели профилактическую беседу.
Напомним, что в Фастове правоохранители с вынужденного были искать родителей 4-летних близнецов, которые убежали из дома ночью пока родители спали.