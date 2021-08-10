"Чтобы бабушке не было грустно": на трассе "Тернополь-Львов" остановили ребенка, который один ехал на велосипеде

Мальчика остановили патрульные и сообщили его родителям.

В Тернопольский области на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" правоохранители остановили 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде один без взрослых. Оказалось, ребенок отправиллся проведать бабушку в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Сегодня, около 11 часов утра, патрулируя на автодороге М-09, инспекторы заметили мальчика, который по трассе ехал на велосипеде. Экипаж сразу же остановился, чтобы спросить, что ребенок сам делает на дороге с интенсивным движением.

"Я решил поехать к бабушке в больницу, чтобы ей не было скучно", — сообщил патрульным мальчик.

Родителям он ничего не сказал, взял велосипед и поехал.

Правоохранители расспросили у ребенка данные и позвонили отцу. Оказалось, он уже начал искать сына, и даже не мог подумать, что тот заедет так далеко от дома.

С юным путешественником и его отцом провели профилактическую беседу.

Напомним, что в Фастове правоохранители с вынужденного были искать родителей 4-летних близнецов, которые убежали из дома ночью пока родители спали.

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