Чтобы бокалы не помутнели и не покрылись налетом: советы от сомелье, как сделать их прозрачными

Почему бокалы помутнели, как их нужно мыть, чтобы они были прозрачными, читайте в материале ТСН.ua

Вскоре нужно будет ставить на новогодний стол любимые фужеры, но с ними что-то не так – стекло потеряло блеск и прозрачность, хотя их никто не трогал год.

Скорее всего, вы неправильно ухаживаете и за посудой. Рассказываем, как и чем лучше мыть стеклянную посуду

Почему после мытья бокалы и стаканы мутные и непрозрачные

Скорее всего, причина в минеральных отложениях в воде и ее жесткости.

Известняковый налет, который есть в воде прилипает к стеклу как клей и делает его мутным.

Жесткая вода создает несколько проблем. С одной стороны, минералы снижают эффективность средств, которыми вы пользуетесь для мытья, поэтому необходимо использовать их большее количество. С другой — вода с моющими веществами плохо смывается с посуды. Как следствие, на стаканах остается слой мутной воды, смешанный с моющим средством. Казалось бы, для достижения наилучших результатов нужно использовать большее количество бытовой химии, но на самом деле это лишь усугубит ситуацию — процедура полоскания превратится в еще более трудную задачу. В результате минералы высохнут на стенках фужеров и создают на них мутную пленку.

Как проверить причину помутнения бокалов

Проверить достаточно просто – опустите посуду в уксус на 5 минут. Если после этого он станет прозрачным, значит, проблема в жесткой воде. Если после испытания уксусом посуда осталась мутной, причиной может быть все что угодно – низкое качество стекла, использование слишком высоких температур для мытья.

Причина помутнения – слишком горячая вода

Дело в том, что стекло и хрусталь нужно мыть при температуре не выше 60 градусов. Если вы оставили посуду отмокать в очень горячей воде, то структура изделия начнет разрушаться, и он потеряет свою прозрачность.

Сомелье советуют мыть фужеры при температуре не выше 30°. При более больших температурах барное стекло становится мутным, а срок его эксплуатации значительно сокращается.

Какие еще есть причины помутнения бокалов

Еще одной распространенной причиной помутнения бокалов для вина и шампанского является коррозия стекла. Эта проблема проявляется в виде необратимого налета, что усугубляет прозрачность изделий. Сначала на поверхности появляются радужные переливы, затем дымчатая пленка, которая не очищается ни народными, ни профессиональными способами. Причина коррозии – высокое содержание щелочи в моющих средствах, неторопливо шаг за шагом разъедает материал.

Помутнение может быть вызвано и не правильным хранением при высокой влажности – от 40° или регулярного воздействия высоких температур – выше 60°.

Читайте также: