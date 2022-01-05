Можно ли дарить книгу на Новый год 2022, год Тигра / Pexels

Чтобы был добрее и счастливее: в Одессе судья обязал обвиняемого в драке почитать роман "Поллиана"

Чтобы был добрее и счастливее: в Одессе судья обязал обвиняемого в драке почитать роман "Поллиана"

Приговором суда рекомендовано 35-летнему обвиняемому уделить внимание собственному интеллектуальному развитию в направлении доброжелательного отношения к другим.

В Малиновском районном суде Одессы судья Александр Гарский продолжает воспитывать нарушивших закон книгами. На этот раз он оштрафовал за потасовку 35-летнего мужчину и наказал его книгой американской писательницы Элеонор Портер "Поллиана".

Также читайте Суд в Одессе обязал воров прочитать произведения Марка Твена и стихотворение Шевченко

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что в июне прошлого года супруга обвиняемого поконфликтовала с незнакомыми мужчинами на улице. После этого она позвонила по телефону своему мужу. Тот примчался на место происшествия и начал избивать одного из мужчин, не выяснив, что именно произошло.

Судом действия мужчины квалифицировано по части 1 статьи 125 УК Украины, по квалифицирующим признакам: умышленное легкое телесное повреждение.

В совещательной комнате судом дана оценка действиям мужчины, его признали склонным к совершению правонарушений.

Судом установлено, что 35-летний обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, работает директором ООО, женат, имеет двоих малолетних детей 9 и 6 лет, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На суде он заявил, что некоторым людям можно объяснить свою позицию только с помощью такой силы.

Тем не менее, суд оценил действия мужчины, поскольку тот, зная свои физические преимущества над оппонентом, ударил его ладонью, а не применял кулаки.

"Судья в своем приговоре отметил, что не может оставить без внимания действия обвиняемого, которые стали следствием определенной невоспитанности и пренебрежения общепринятыми правилами поведения. К сожалению, суд не имеет власти во время назначенных наказаний, которые бы положительно влияли на сознание человека. В данном случае речь идет о наказаниях, которые по своему содержанию больше похожи не на наказание, а на воспитание (перевоспитание) личности", — говорится в сообщении суда.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначен ему наказание в виде штрафа в размере 50 (пятидесяти) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 (восемьсот пятьдесят) гривен, а также суд признал необходимым рекомендовать обвиняемому уделить внимание собственному интеллектуальному развитию в направлении доброжелательного отношения к другому человеку.

"Суд считает необходимым рекомендовать обвиняемому прочесть роман американской писательницы Элеонор Портер "Поллиана", который хотя и является детским, но по содержанию настолько духовно велик, что способен научить всех взрослых радоваться мелочам, быть добрее и счастливее независимо от сложных жизненных обстоятельств", — говорится в публикации на сайте суда.

Напомним, что Малиновский районный суд Одессы обязал вора изучить стихотворение Ивана Франко "Строфы" и прочесть трилогию Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность".

Читайте также: