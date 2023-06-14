Чтобы цвела пышно и обильно: можно ли обрезать сирень летом

Практически невозможно найти сад, в котором бы не было хотя бы одного кустика сирени. Чтобы она пышно и обильно цвела, ее нужно омолаживать. Как и когда правильно обрезать сирень?

Хотя некоторые оставляют кусты сирени без обрезки, на самом деле нужно придерживаться определенных схем и сроков. Только в этом случае куст не одичает, его крона не будет густеть, а соцветия станут очень большими. Однако если обрезать сирень слишком сильно, она на время потеряет способность цвести.

Когда лучше обрезать сирень

Многих садоводов интересует, можно ли обрезать сирень летом? На самом деле именно после цветения — лучший период, чтобы удалить увядшие соцветия и проредить крону. Удалять сухие цветы сирени нужно не только с эстетической точки зрения. У этого растения формирование плодов и семян конкурирует с развитием новых побегов, на концах которых и формируются затем новые цветочные почки. Именно поэтому важно удалять соцветия в июне, чтобы куст не тратил питательные вещества на завязывание семян. Обрезать их нужно чуть выше ближайшей пары листьев.

Завязыванию плодов более подвержены немахровые сорта сирени широколистной и обыкновенной. Поэтому у них удалять увядшие соцветия очень важно. Если обрезать куст в середине лета или осенью, желаемого эффекта вы не получите.

Сорта с махровыми и полумахровыми цветками образуют семена реже. Поэтому их можно обрезать в любое время в течение лета.

Формировочную и омолаживающую обрезку также проводят именно в июне. Старые ветки полностью обрезать не стоит, потому что именно на них формируются соцветия сирени. Однако нельзя вырезать только молодые ветви, потому что впоследствии цветение может вообще прекратиться. Специалисты советуют оставлять на молодых кустах не менее 3-4 основных стволов, а со старых срезать больше половины многолетних побегов у куста.

Также можете укоротить и другие ветки на 30-60%. Хотя тогда в следующем году сирень не зацветет, однако она значительно увеличит размер соцветий уже через два года.

Не забывайте срезать в кроне толстые побеги и изогнутые ветки, слишком выпирающие и загущающие дерево. Пораженные и больные ветви также обрезаются, чтобы скорректировать симметрию куста.

А вот молодые зеленые побеги укорачивать не рекомендуется. Уже в следующем году на них распустятся пышные душистые цветы. Прикорневую поросль чаще всего удаляют в любое время.

Обрезку сирени производят острым секатором или ножницами под прямым углом. Если ветвь очень большая, ее можно и спилить. Срез, диаметр которого более 3 см, нужно сразу обработать. Так вы сможете оградить куст от грибка и инфекций.

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