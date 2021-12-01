Чтобы дети стреляли: в Кривом Роге родители приобрели для школы пистолет Макарова

Родители решили выделить средства на покупку оружия, чтобы дети научились стрелять.
В Кривом Роге родители приобрели для школы пистолет Макарова, чтобы их дети научились стрелять.
Об этом сообщается на странице Покровского лицея Криворожского горсовета.
"Поддержка родительской общины нашего лицея продолжается. С целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практического отточения юношами и девушками мастерства по стрельбе, с учетом пожеланий лицеистов, очередное приобретение пневматического оружия, а именно пистолета "Макаров".
Приобретен пистолет пневматический газобаллонный.
Напомним, что в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире. Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и продолжалась апелляция.
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