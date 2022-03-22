Чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрия", необходимо около 1 миллиарда долларов

Чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрия", необходимо около 1 миллиарда долларов

Российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Государственное предприятие "Антонов" сообщило, что для того, чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрия", необходимо около 1 миллиарда долларов.

В конце февраля российские оккупанты в аэропорту Гостомель во время бомбежки сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

"Были сделаны подсчеты. Где-то от 700 миллионов долларов до 1 миллиарда необходимо будет, чтобы достроить ту "Мрию", — сообщила пресс-секретарь ГП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире телеканала "Рада".

Напомним, в Укроборонпроме подтвердили уничтожение крупнейшего в мире самолета.

24 февраля российские оккупанты обстреляли аэродром госпредприятия "Антонов" с вертолетов.

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