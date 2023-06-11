Чтобы головки чеснока и лука были большими, вот чем лучше подкормить их в июне

Чем подкормить чеснок и лук в июне — какое удобрение использовать

Июнь является важным месяцем в развитии лука и чеснока – в это время активно растут перья, а под землей начинают формироваться луковицы.

Своевременное внесение нужных удобрений в этот период способствует увеличению луковиц, повышает их качество.

В июне озимому чесноку и репчатому луку необходимы фосфор и калий. Фосфор и калий ускоряют созревание луковиц, способствуют повышению урожайности.

Чтобы вырастить чеснок большого размера в июне нужно подкормить его следующим образом:

Можно взять по полложки суперфосфата и хлористого калия, размешать их и посыпать ряды с чесноком.

Можно полить раствором удобрения, для этого чайную ложку монофосфата калия растворить в 10 литрах воды. С помощью пульверизатора обработать чеснок этим раствором обязательно вечером.

Чем прикормить чеснок и лук в июне

Так же как и чеснок, в середине июня лук можно подкормить суперфосфатом и хлористым калием. Лучше использовать водный раствор удобрений. В начале июня лук можно подкормить азотом. Подойдут мочевина, сульфат аммония. На ведро воды использовать ложку удобрения.

Чтобы подкормить лук калием, можно использовать древесную золу, содержащую этот элемент в большом количестве. Одну литровую банку пепла растворить в 10 литрах воды и поливать этим раствором лук и чеснок. Такая подкормка непременно предоставит силы для роста, головки чеснока и лука вырастут большого размера.

Вместо настоя из пепла можно применять сернокислый калий, для этого 25 г удобрения растворить в 10 л воды и полить растения.

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