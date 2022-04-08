Чтобы избежать паники, погибших солдат 331 полка привозят в Россию небольшими партиями — журналист

Так Россия хочет избежать паники среди своих граждан.

Чтобы избежать паники и протестов среди граждан РФ тела погибших в Украине российских военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими партиями.

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Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"В конце марта в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и еще шестерых военнослужащих. Следующая партия тел 10 погибших военнослужащих ожидается в середине апреля", — написал он на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, в 331 парашютно-десантном полку РФ погибли более 100 военнослужащих, среди них — 29 офицеров. Будут доставлять их тела в Кострому дважды в месяц в течение еще 3-4 месяцев.

Напомним, по состоянию на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составляют около 19 тысяч человек.