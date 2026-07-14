Чтобы "навести порядок": Волошин возглавит новый род войск после скандалов со штурмовыми бригадами

Бригадный генерал Дмитрий Волошин / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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В составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины создаются Объединенные силы быстрого реагирования. Они будут отдельным родом сил ВСУ, предназначенным для быстрого реагирования на угрозы и решительных действий по важнейшим направлениям.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.

«ВСУ учитывают все вызовы войны, что меняется, наращивают боевые способности для повышения устойчивости обороны и ведения активных наступательных действий», — отметил Лыховий.

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Объединенные силы быстрого реагирования возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин. Офицер нового поколения, достойно зарекомендовавший себя как командир 8-го корпуса ДШУ, имеет положительные отзывы коллег и подчиненных.

Назначением ОСБР будет не постоянное содержание участков фронта, а оперативное реагирование на угрозы, усиление группировок войск, а также проведение наступательных и контрнаступательных действий.

«Эти мобильные и действенные силы будут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии, ведь будут применяться там, где это наиболее необходимо», — отметил представитель.

В Генштабе добавили, что в состав Объединенных сил быстрого реагирования намерены включить командование, а также определенное количество отдельных штурмовых бригад, полков, батальонов. В ОСБР также будут входить подразделения беспилотных систем, артиллерийские подразделения и необходимый комплект частей поддержки, обеспечения и обслуживания.

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В то же время, основу нового рода сил ВСУ составят подразделения, которые уже выполняют боевые задания.

«Речь идет о возведении в единый род сил наиболее боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий. Это позволит сформировать качественно новый инструмент быстрого реагирования», — добавили в Генштабе.

Такой шаг должен повысить уровень подготовки к ведению высокоинтенсивных боевых действий и восстановление боеспособности войск, создание резервов. Речь идет также о качественном отборе и добровольном наборе наиболее мотивированных и подготовленных военнослужащих.

Волошина назначают командующим штурмовиками, чтобы «навести порядок»

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Командующего 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск Дмитрия Волошина назначат командующим вновь созданными Объединенными силами быстрого реагирования в составе Сухопутных войск, чтобы «навести порядок» внутри штурмовых полков и «побороть там анархию».

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на двух своих собеседников в Десантно-штурмовых войсках.

«Волошина назначили, чтобы он навел порядок. После Манько, после ситуаций со „Скалой“ (…) У десантников другой подход», — говорит первый собеседник.

Второй собеседник отмечает, что логика в создании Объединенных сил быстрого реагирования есть. «Учитывая, что отдельный род войск из штурмовых войск создать не получилось, встал вопрос о том, чтобы „формализовать“ структуру штурмовых войск, приведя их „к нормальному бою“, — объясняет он. — То есть создать командование (формализованную структуру), которое будет заниматься подготовкой, дисциплиной, материально-техническим обеспечением штурмовых полков».

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Военный добавляет, что командование должно отвечать за то, что происходит в штурмовых полках, заниматься их подготовкой и нести за них ответственность, поскольку сейчас там царит анархия.

«По сути, штурмовые полки и так действовали как силы быстрого реагирования, которые бросали на самые горячие направления, поэтому их преобразование в вменяемую военную структуру — шаг в целом правильный. Идея, кажется, такова: взять всё лучшее из этих воинских частей, отбросив то, что не соответствует уставным требованиям. Что из этого получится — покажет время», — резюмирует он.

По данным УП, десантные бригады, из которых, в частности, происходит сам Волошин, не будут входить в вновь созданные Объединенные силы — они примут в свои ряды и объединят вокруг себя исключительно штурмовые полки.

ДШВ остаются отдельным и автономным подразделением в Силах обороны. Это важно, поскольку создание новой составляющей Сил обороны, вероятно, является ответом президента на многочисленные скандалы и случаи нарушения прав военных в штурмовых подразделениях. Хотя, насколько известно УП, решение о создании новых Объединенных сил быстрого реагирования было принято до инцидента с похищением и убийством двух гражданских жителей Киевской области по указанию комбрига 155-й бригады, выходца из «Скелі» Станислава Лучанова.

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По сути, назначая десантника на должность командующего штурмовиками, главком Олександр Сырский — по собственному желанию или под давлением общественного возмущения — был вынужден признать, что его ставка на штурмовые полки не сработала.

Загадочные смерти в полку «Скеля»

В мае 2026 вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» разразился громкий скандал. Журналисты «Суспільного» обнародовали расследование о загадочных смертях по меньшей мере пятерых военнослужащих из Прикарпатья, умерших в марте этого года — через несколько недель, а иногда и дней после начала службы в этой части. В официальных документах причиной смерти указаны хронические заболевания сердца и лёгких. Впрочем, родные погибших заявили, что на телах военных были многочисленны следы побоев и травм, а также высказали подозрения о возможных пытках.

Позже стало известно, что с конца 2025 года до весны 2026 среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей. В Офисе военного омбудсмана отмечали, что количество небоевых смертей в «Скелі» выше, чем во многих других воинских частях, хотя о кардинальной разнице речь не идет.

Резонансное убийство на Киевщине бойцами 155-й бригады

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении. «Они похитили двоих мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, вывезли в Днепропетровскую область и расправились с ними», — сообщило издание «Зеркало недели».

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Как оказалось, к похищению гражданских причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

После огласки дела родные Лучанова сбежали из села.

В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. В понедельник, 13 июля, он был задержан в Киеве.

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