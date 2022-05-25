Чтобы не болтали лишнего: раненных оккупантов отправляют на лечение подальше от мест постоянной дислокации

Чтобы не болтали лишнего: раненных оккупантов отправляют на лечение подальше от мест постоянной дислокации

Российское командование пытается "закрыть рот" военнослужащим РФ, успевшим повоевать в Украине, а чтобы не продолжать — подстрелили сами себя.

Их отправляют на лечение вдали от места их проживания.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"На территории Украины учащаются случаи самоповреждений среди солдат ВС РФ с целью отправления на лечение домой. Командование воинских частей пытается поднять моральный дух солдат и остановить эту тенденцию, однако, разговоры о "неонацистах" и необходимости "защитить страну от наступающего Запада"" перестают работать. В связи с этим было принято решение прекратить отправку военнослужащих на лечение в районы пунктов постоянной дислокации", — информирует журналист.

По его информации, это решение также не остановило военнослужащих от нанесения самоповреждений, ведь в любой точке РФ им гораздо лучше, чем в Украине.

Напомним, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.

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