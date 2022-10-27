Чтобы не было пожара: как правильно пользоваться обогревателем, печкой и буржуйкой

Уже несколько месяцев власти предупреждают, что украинцев ждет тяжелая зима и нужно будет использовать для отопления домов и квартир дополнительные методы. К примеру, обогреватели, буржуйки и печки (у кого они установлены). Однако не следует забывать и о правилах безопасного обращения с ними, чтобы не спровоцировать пожар.

Правила безопасности использования разнообразных отопительных устройств рассказали в Министерстве интеграции.

Что нужно помнить, если пользуетесь обогревателями

Если вы решили дополнительно обогреть жилье обогревателем, не стоит подсоединять его к самодельному удлинителю не заводского производства.

Также не забывайте контролировать, чтобы на поверхность приборов с открытым нагревательным элементом не попадала бумага, ткань, пыль и другие легковоспламеняющиеся вещества. Так что не пытайтесь сушить на обогревателе свои вещи, даже если вы оставляете их там на непродолжительное время.

Перед включением прибора в сеть не забудьте убедиться, что она выдержит такую нагрузку. Часто нагревательные элементы бывают сильными.

Также следует устанавливать обогреватели подальше от легковоспламеняющихся вещей, например, мебели с обивкой из ткани.

Правила пользования буржуйкой

Если вы решили установить в доме буржуйку, нужно помнить, что делать это рядом с легковоспламеняющимися веществами тоже нельзя (мебель, шторы). А ее трубу не выводите в вентиляционный канал – это запрещено. Нужно сделать специальное отверстие в окне или стене.

В буржуйку не рекомендуется скачивать свыше 3 кг топлива одновременно. Также не оставляйте ее без присмотра на длительный период времени.

Устанавливать буржуйку лучше на тонкий металлический лист. Под него не забудьте подложить термоизоляционный материал. Дверца отопительного прибора должна всегда быть плотно закрытой. А после использования буржуйки не забывайте сразу убирать пепел.

Как правильно пользоваться печкой

Конечно, у печки также не стоит хранить или сушить легковоспламеняющиеся вещи (одежда, мебель, шторы и т.п.).

Если вы давно не пользовались печкой, перед зажиганием пламени обязательно осмотрите ее поверхность на наличие трещин. Их быть не должно.

Зажгите спичку или клочок бумаги и поднесите внутрь печки. Так вы сможете убедиться, что дымоход не забит и продукты сгорания будут выходить из-за него.

Под печку лучше положить металлический лист, чтобы жарки не могли заняться, если попадут на пол. Также не забывайте хорошо проветривать помещение, в котором установлена печка.