Чтобы не было сердечного приступа: когда не работают лифты, как подниматься и спускаться по лестнице

Как правильно подниматься и спускаться по лестнице в многоэтажках во время длительных отключений света, читайте в ТСН.ua

При отключении света, когда не работают лифты, а если и работают, ими опасно пользоваться, можно застрять, жители высоток вынуждены подниматься и спускаться по лестнице. Для пожилых людей, это целое испытание. Даже молодежь после подъема на 20 -й этаж чувствует усталость, а то и одышку.

Советы, как снизить нагрузку в таком случае, предоставили кардиологи Института сердца Минздрава Украины.

Как подниматься по лестнице на верхние этажи, чтобы не навредить сердцу и здоровью:

Не пытайтесь сразу быстро и с порывами преодолеть лестницу — физическая нагрузка должна быть постепенной от слабой до средней.

Начинайте подниматься в медленном ритме, если можете, то в среднем. Делайте остановки через пять минут на одну две минуты. За этот период сердце успевает восстановить ритм.

Соблюдайте свой ритм, не изменяйте его. Поднимайтесь в одном, максимально спокойном ритме, который наиболее комфортный для вас.

Когда спускаетесь по лестнице, берегите колени. Не перегружайте их, ведь даже незначительная травма может значительно усложнить подъемы и спуски в дальнейшем.

Спускайтесь осторожно, медленно и без прыжков. Не торопитесь, будьте внимательны.

Старайтесь становиться на полную стопу и распределяйте нагрузку на обе ноги.

Эти простые советы помогут уберечь здоровье, натренировать сердце, а молодым – подкачать ноги и ягодицы.

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