Чтобы не испортить кутью: о каких секретах нужно помнить

Традиционно на рождественский стол готовят кутью. Каждый регион имеет свои рецепты этого блюда. Однако существуют общепринятые правила. Как готовить кутью, чтобы не испортить ее читайте в материале ТСН.ua.

Основа – это крупа

Очень важно подобрать правильную крупу, из которой вы будете готовить кутью. В разных регионах Украины для этого используют рожь, пшеницу, рис, ячмень, чечевицу, перловку. Интересно, что сегодня для приготовления рождественского блюда часто берут даже булгуры (это очищенная и измельченная пшеница).

Однако, если вы хотите получить каноническую кутью, которая точно будет вкусной, лучше взять традиционные пшеницу или рис.

Какую бы крупу вы ни выбрали, важно сначала ее проверить. Если она долго лежала, то мог появиться затхлый запах. Он также появляется, если хранить пшеницу или рис долго в полиэтиленовых пакетиках.

Если вы выбрали цельные зерна пшеницы, чтобы блюдо получилось вкусным, их нужно замочить в теплой воде на ночь. Затем поставить на огонь и проварить 30 минут без крышки, а потом несколько часов подержать на пару под крышкой. Тогда еще раз проварить полчаса без крышки и снова оставить под крышкой. Так советует одна из украинских хозяек на YouTube. Если вы хотите получить идеальную пшеницу, можете посмотреть ее рекомендации в видео:

Секреты вкусной кутьи, которые нужно помнить

Если вы решили варить пшеницу, будьте готовы к тому, что она готовится долго. Поэтому лучше подходит посуда с толстым дном. Также можете воспользоваться мультиваркой, выставив долговременный режим. Крупу из мягких сортов (например озимой пшеницы) можно варить 30-40 минут на слабом огне, а вот твердым сортам нужно больше времени. Однако такая кутья получается рассыпчатой и вкусной. Не мешайте крупу постоянно – сделать это нужно только один раз после закипания. Чтобы кутья не получилась слишком крутой, ее нужно развести кипяченой водой, но для создания традиционного рецепта лучше взять компот. Перед тем как перетирать мак, обязательно замочите его в холодной воде на ночь, а затем отожмите лишнюю влагу через марлю. Все остальные ингредиенты добавляются к углу только перед подачей на стол, иначе блюдо получится слишком жестким.

Лучше всего подходят для приготовления кутьи следующие продукты: мед, орехи, сухофрукты (особенно изюм), мак, разведенный в воде сахар (если вы не можете потреблять мед по какой-либо причине).

Читайте также: