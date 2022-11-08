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Чтобы не испортить любимый пуховик: ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
1 мин
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Чтобы не испортить любимый пуховик: ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой

Не хотите испортить любимый пуховик: ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой / Фото: Pexels

Собираетесь стирать пуховик? Обязательно прочтите на бирке инструкцию, как это правильно делать. А еще – ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой, чтобы не испортить. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Все дело в наполнителе пуховика. Его не стоит подвергать чрезмерной влаге, поскольку потом верхняя одежда будет очень долго сохнуть.

Это может стать причиной целого ряда проблем:

  • пух начнет портиться и даже гнить;
  • появление неприятного запаха плесени, сырости;
  • пуховик придется снова стирать или отдавать в химчистку;
  • одежда настолько испортится, что ее можно будет только выбросить.

Если пуховик сильно запачкался, перед стиркой попробуйте вручную вывести самые большие и сложные пятна. Можете воспользоваться народными средствами или химией. Однако заранее прочтите инструкцию на бирке, там вы найдете информацию о безопасном для этой верхней одежды средстве для стирки.

Не забывайте перед стиркой также застегнуть все застежки в виде молний и кнопок. Это очень важно, ведь во время стирки они будут "тереться" о барабан и могут повредиться или даже улететь. Лучше застегнуть также и пуговицы, особенно если они плохо пришиты.

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