Чтобы не испортить любимый пуховик: ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой

Собираетесь стирать пуховик? Обязательно прочтите на бирке инструкцию, как это правильно делать. А еще – ни в коем случае не замачивайте его перед стиркой, чтобы не испортить. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Все дело в наполнителе пуховика. Его не стоит подвергать чрезмерной влаге, поскольку потом верхняя одежда будет очень долго сохнуть.

Это может стать причиной целого ряда проблем:

пух начнет портиться и даже гнить;

появление неприятного запаха плесени, сырости;

пуховик придется снова стирать или отдавать в химчистку;

одежда настолько испортится, что ее можно будет только выбросить.

Если пуховик сильно запачкался, перед стиркой попробуйте вручную вывести самые большие и сложные пятна. Можете воспользоваться народными средствами или химией. Однако заранее прочтите инструкцию на бирке, там вы найдете информацию о безопасном для этой верхней одежды средстве для стирки.

Не забывайте перед стиркой также застегнуть все застежки в виде молний и кнопок. Это очень важно, ведь во время стирки они будут "тереться" о барабан и могут повредиться или даже улететь. Лучше застегнуть также и пуговицы, особенно если они плохо пришиты.

Читайте также: