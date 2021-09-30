Чтобы не мешали: в психоневрологическом интернате Кривого Рога пациентов запирают на навесной замок в комнате с телевизором

Чтобы не мешали: в психоневрологическом интернате Кривого Рога пациентов запирают на навесной замок в комнате с телевизором

Пациентов собирают в комнате, включают телевизор и просто закрывают, чтобы не выходили.

В Кривом Роге в психоневрологический интернат наведалась мониторинговая миссия Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека. Инспекторы выявили ряд нарушений, в том числе и то, что пациентов на день закрывали на навесной замок в комнате с телевизором.

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Об этом сообщает Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В день визита в учреждении находилось 312 подопечных (307 мужчин и 5 женщин), из которых 68 являются недееспособными. Пациенты (100%) привиты против коронавируса и 46% работников интерната.

На время визита мониторы посетили комнату с телевизором, где находились четыре десятка пациентов. Подопечные интерната пожаловались, что их постоянно закрывают в этом помещении на навесной замок зарешеченных дверей.

По требованию членов мониторинговой группы зарешеченные двери демонтировали.

Мониторы констатировали, что подопечные кроме просмотра эфиров по телевизору больше не имеют досуга. Также было обнаружено, что в комнатах пациентов нет необходимой мебели кроме кроватей, в уборных отсутствует приватность и они не оборудованы для людей с инвалидностью.

"По результатам мониторингового визита будет подготовлен отчет с рекомендациями по устранению выявленных недостатков и нарушений и направлены письма в органы государственной власти", — сообщают в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали групповую заболеваемость ОРВИ среди подопечных Великорыбальское психоневрологического дома-интерната. Там заболело 11 детей, двое из них погибли.

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