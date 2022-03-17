"Чтобы не сеять панику": в Черновицкой области поселковый голова не включает сирену

"Чтобы не сеять панику": в Черновицкой области поселковый голова не включает сирену

Олейник отметил, что у жителей громады есть мобильные телефоны, на которые можно установить приложение "Тревога" или присоединиться к Telegram-каналам, где оповещают о воздушной угрозе.

В Черновицкой области поселковый голова Богдан Олийнык не включает систему оповещения в громаде, когда есть угроза воздушного удара. По его словам, он не хочет сеять панику среди населения громады.

Об этом сообщает пресс-служба Кельменецкого поселкового совета.

"Во-первых, чтобы не сеять панику и не нагнетать и так нелегкую ситуацию. Во-вторых – у нас реально только одно настоящее бомбоубежище", — пояснил свое решение Олийнык.

Как отметил поселковый голова, у жителей общины есть мобильные телефоны, на которые можно установить приложение "Тревога" или присоединиться к Telegram-каналам, где извещают о воздушной угрозе.

"Мы уже неоднократно отмечали те правила защиты, которые действенны в случае воздушной угрозы. Поэтому еще раз призываю всех соблюдать в случае реальной опасности именно их. Это принцип "двух стен"; это расположение у "несущих" стен; это обустройство подвальных помещений", — добавил он.

Напомним, из СИЗО вскоре освободят людей, которые хотят защищать Украину.

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