Чтобы не терпеть травмы войны: Зеленский призвал Верховную Раду легализовать медицинский каннабис

Украинский президент отметил важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в Украине, какими бы необычными они ни были.
В среду, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил о необходимости легализовать в Украине медицинский каннабис. По его словам, это позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны.
Трансляция выступления велась на YouTube канале Офиса президента.
Украинский президент отметил, что именно теперь важно легализовать медицинский каннабис для всех, кто в этом будет нуждаться.
"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", — заявил президент, добавив, что для этого должно быть соответствующее научные исследования и контролируемое украинское производство.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.
"Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров... Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине", — заявил Зеленский.
Как известно, препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используют в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза, облегчают боль тяжелобольным.
Напомним, еще в июне 2022 года на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о легализации медицинского каннабиса. В случае его принятия будет разрешено покупать, хранить и употреблять лекарства украинским пациентам на основе медицинской конопли, а врачам — их назначать. Тогда же в Кабмине отмечают, что после войны будет много людей, нуждающихся в лечении медицинским каннабисом.
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