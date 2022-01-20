"Чтобы не унижаться": городской голова Ивано-Франковска предложил легализовать поборы в детсадах

Мэр предложил ввести символическую плату с родителей.

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив предложил легализовать родительские взносы в детсадах.

Об этом сообщает kurs.

Такое предложение городской голова Ивано-Франковска высказал на заседании исполкома городского совета после заслушивания отчетов двух дошкольных учебных учреждений города.

"Мы все здесь лжем, говорим, что не собирают деньги в группах. Ну, лжем, откровенно. На самом деле, все собирают понемногу, родители сами инициируют. Может, ввести какую символическую плату, 100-150 гривен. Провести это решением исполкома, чтобы не унижаться и не рассказывать басни. Чтобы родители знали, что они сдали и не будут с них требовать. Давайте пойдем таким путем, каким-то законным способом”, – предложил Марцинкив.

Директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук обещал разработать предложение.

"Мы унижаемся, директора прячут глаза, родительские комитеты ссорятся: одна выступает за то, чтобы собирать, другая – против, третья еще что-то думает. А так сделали какой-то механизм", — сказал Марцинкив.

Напомним, что Запорожье в школе №91 разгорелся скандал из- за ковра, который родители купили для своих детей. Одна из мам его забрала, а директор учреждения написала заявление в полицию о краже.

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