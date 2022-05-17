Надежные пароли очень важны, ведь они защищают вас и ваши данные в Сети. / Фото: pixabay.com

Чтобы не взломали: как придумать надежный пароль

Чтобы не взломали: как придумать надежный пароль

Хотите защитить себя в Сети? Для этого выберите надежные пароли. Читайте в материале ТСН.ua о сложных паролях и правилах их создания.

На странице ОК "Захід" в социальной сети фейсбук рассказали, сколько времени требуется для взлома пароля обычного пользователя. Оказалось, что не так уж много, учитывая, что большинство людей ленится придумывать надежные пароли.

Сколько времени нужно для взлома пароля пользователя – рассказали в ОК "Захід" / Фото: facebook.com

Но важно понимать, что легкие пароли – это быстрый доступ к вашим персональным данным. Чтобы защитить себя в Сети, необходимо знать, как придумать надежный пароль.

Почему взлом любого аккаунта – это большая проблема

Во всех аккаунтах (почтовый ящик, хостинговая панель, аккаунты в социальных сетях) содержатся важные сведения о вас, которую могут использовать злоумышленники.

Если вы будете использовать легкие пароли, хакеры могут:

получить доступ к другому аккаунту – если хакер взломает пароль вашего электронного ящика, то сможет получить и доступ ко всем аккаунтам, которые вы создавали через него, а затем просто сбросить пароли и установить новые;

– если хакер взломает пароль вашего электронного ящика, то сможет получить и доступ ко всем аккаунтам, которые вы создавали через него, а затем просто сбросить пароли и установить новые; украсть данные банковской карты — так часто случается, если пользователь привязывает банковскую карту к аккаунту в интернет-магазине и устанавливает легкий пароль;

— так часто случается, если пользователь привязывает банковскую карту к аккаунту в интернет-магазине и устанавливает легкий пароль; украсть личную информацию — если злоумышленник смогу взломать аккаунт в социальной сети, то сможет получить доступ к личным сообщениям и фотографиям;

— если злоумышленник смогу взломать аккаунт в социальной сети, то сможет получить доступ к личным сообщениям и фотографиям; уничтожить ваш сайт – хакер может сделать все, что угодно, с вашим сайтом, если получит доступ к вашей контрольной панели хостинга и базы данных.

Поэтому очень важно придумывать именно надежные пароли, чтобы обеспечить лучшую защиту для своей учетной записи.

Правила выбора надежного пароля

Выберите надежный пароль / Фото: pixabay.com

Существует несколько категоричных "нет", на которые нужно обратить внимание, когда вы выбираете надежный пароль:

комбинации по адресам, номерам телефона, дат рождения и другой личной информации;

комбинации типа "1q2w3e4r5t6y", "qwerty" или "12345";

часть или целый юзернейм с добавлением чисел или букв;

последовательные строки из букв или чисел;

географические названия или слова из словаря;

имена друзей, домашних питомцев, родственников.

Надежные пароли должны содержать не менее 11 символов, буквы нижнего и верхнего регистра, хотя бы один специальный символ и цифры.

Как облегчить процесс выбора сложного пароля

Даже надежные пароли нужно проверять с помощью специальных онлайн-ресурсов. / Фото: ТСН.ua

Есть несколько правил, которые помогут значительно облегчить процесс создания надежного пароля:

продумайте свою собственную систему паролей – например, напишите предложение, которое вам легко запомнить, возьмите из него первую и последнюю букву каждого слова поочередно, а затем добавьте цифры и специальные символы;

– например, напишите предложение, которое вам легко запомнить, возьмите из него первую и последнюю букву каждого слова поочередно, а затем добавьте цифры и специальные символы; используйте специальные генераторы паролей – сегодня существует немало онлайн-программ, которые помогут создать действительно сложный пароль;

– сегодня существует немало онлайн-программ, которые помогут создать действительно сложный пароль; всегда проверяйте надежность своего пароля с помощью специальных ресурсов – очень часто, если вы используете легкие пароли, вам предложат сделать их более сложными, добавив символы, цифры или буквы.

Как лучше хранить свои пароли, чтобы они были в безопасности

Как лучше хранить свои пароли? / Фото: pixabay.com

Даже если вы создали действительно надежный пароль, это не значит, что он будет в безопасности. Ведь существуют еще элементарные человеческие ошибки, которые могут стать причиной взлома аккаунта. Здесь также нужно запомнить определенные правила:

не храните свои пароли в тех местах, к которым кто-либо получит доступ (запись на бумаге, наклеивание на компьютеры, хранение в записях в телефоне или на электронной почте);

никогда не отправляйте даже надежные пароли в электронных письмах, смс-сообщениях или через мессенджеры;

если нужно передать пароль другому человеку, используйте специальные онлайн-ресурсы.

изменяйте пароль раз в 6-12 месяцев;

не используйте одинаковый пароль для всех своих аккаунтов;

не забывайте проверять компьютер и телефон на наличие вирусов;

везде, где это возможно, используйте двухфакторную аутентификацию (когда для входа в аккаунт требуется не только пароль, но и код, каждый раз приходящий в смс-сообщении).

Есть также специальные менеджеры паролей, в которых можно безопасно хранить все свои пароли. Вам нужно будет запомнить только один матер-пароль, который должен быть очень сложным и надежным.