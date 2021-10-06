"Чтобы не забрызгать стены кровью": в Днепре мужчина вышел на улицу и выстрелил себе из ружья в живот

"Чтобы не забрызгать стены кровью": в Днепре мужчина вышел на улицу и выстрелил себе из ружья в живот

Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В Днепре мужчина позвонил в полицию и сообщил, что хочет застрелиться. После этого вышел на улицу и выстрелил себе в живот из ружья.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось рано утром 6 октября на улице Гладкова в Шевченковском районе города. Там 69-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что хочет свести счеты с жизнью. Якобы он “устал от жизни”, а самоубийство планирует совершить на улице, чтобы “не забрызгать кровью стены”.

“По приезду патрульные обнаружили мужчину без признаков жизни — у него было огнестрельное ранение в области живота, рядом лежало ружье и телефон. Жена погибшего заявила, что у ее супруга давно были суицидальные мысли”, — пишет издание.

По факту случившегося стражи порядка открыли уголовное производство с пометкой “самоубийство”.

Напомним, что под Днепром патрульный спас школьниц, которым стало плохо после употребления наркотиков.

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