"Чтобы не забрызгать стены кровью": в Днепре мужчина вышел на улицу и выстрелил себе из ружья в живот

Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
В Днепре мужчина позвонил в полицию и сообщил, что хочет застрелиться. После этого вышел на улицу и выстрелил себе в живот из ружья.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось рано утром 6 октября на улице Гладкова в Шевченковском районе города. Там 69-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что хочет свести счеты с жизнью. Якобы он “устал от жизни”, а самоубийство планирует совершить на улице, чтобы “не забрызгать кровью стены”.
“По приезду патрульные обнаружили мужчину без признаков жизни — у него было огнестрельное ранение в области живота, рядом лежало ружье и телефон. Жена погибшего заявила, что у ее супруга давно были суицидальные мысли”, — пишет издание.
По факту случившегося стражи порядка открыли уголовное производство с пометкой “самоубийство”.
Напомним, что под Днепром патрульный спас школьниц, которым стало плохо после употребления наркотиков.