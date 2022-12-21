Чтобы ноги не замерзли: шесть способов утеплить обувь зимой

Холодные ноги – основная причина, почему зимой люди часто болеют простудными заболеваниями. Как согреть ноги и утеплить обувь – читайте в материале ТСН.ua.

Почему замерзание ног опасно для здоровья

Холодные ноги – это не только неприятные "апчхи", которые появляются сразу после того, как вы вернулись с мороза домой. Замерзание влечет и другие неприятности:

онемение конечностей, ощущение дискомфорта, сопровождающиеся болью во время хождения;

появление болей в суставах;

развитие простудных заболеваний органов дыхания;

заболевание мочеполовой системы.

В частности, в зимнее время года холодные ноги могут привести к развитию цистита — неприятному и серьезному заболеванию.

Почему ноги в обуви могут мерзнуть

Даже если вы приобрели качественную зимнюю обувь, это совсем не значит, что у вас не будут замерзать ноги на улице. Основными причинами такой неприятности есть:

ношение узкой и некомфортной обуви – тесные ботинки или сапоги не дают ноге двигаться, а также пережимают ее, из-за чего движение крови по стопе замедляется и ноги быстрее замерзают;

использование носков с тугой резинкой — они также могут пережимать сосуды, что приводит к плохому кровоснабжению;

обувь имеет тонкую подошву – холод проникает быстрее всего через ступни;

вегето-сосудистые заболевания, пониженное давление – кровь плохо поступает в тонкие сосуды, а потому конечности всегда остаются холодными.

Как утеплить обувь и согреть ноги

Есть шесть способов, которые помогут вам справиться с проблемой холодных ног и уберечься от переохлаждения:

Обувь должна быть с мехом и толстой подошвой – желательно подбирать зимнюю обувь так, чтобы в случае сильных морозов вы могли еще надеть теплый шерстяной носок и ноге не было тесно (на один размер больше, чем вы приобретаете обычно). Холод будет меньше проникать в кожу, если будет прослойка из хлопка и воздуха. Стельки из хлопка или меха – вместо обычных стельок используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше. Также их можно заменить несколькими слоями газетной бумаги (такой метод прост и бюджетен). Используйте теплоотражатели – приобретите в любом магазине стройматериалов фольгированный теплоотражатель и создайте из него самодельные стельки. В качестве образца можно взять стельку из обуви, обвести маркером и вырезать ножницами. Не забудьте сделать в нем несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Так ваши ноги не будут прить. Сухая горчица – хотя это и не очень практичный способ, но в крайнем случае он может вам помочь. Сухую горчицу насыпают в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху – пару с горчицей внутри. Использование перечного пластыря – наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый, носок. Забудьте о курении на улице – смолы и никотин, которые входят в состав сигарет, сужают стенки сосудов и тем самым нарушают кровоснабжение до конечностей.

Способы согреть ноги достаточно просты и их можно использовать каждый день, чтобы уберечься от переохлаждения.