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Чтобы ноги не замерзли: шесть способов утеплить обувь зимой

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
862
Время на прочтение
3 мин
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Чтобы ноги не замерзли: шесть способов утеплить обувь зимой

Как согреть ноги зимой в обуви? / Фото: Pexels

Холодные ноги – основная причина, почему зимой люди часто болеют простудными заболеваниями. Как согреть ноги и утеплить обувь – читайте в материале ТСН.ua.

Почему замерзание ног опасно для здоровья

Холодные ноги – это не только неприятные "апчхи", которые появляются сразу после того, как вы вернулись с мороза домой. Замерзание влечет и другие неприятности:

  • онемение конечностей, ощущение дискомфорта, сопровождающиеся болью во время хождения;
  • появление болей в суставах;
  • развитие простудных заболеваний органов дыхания;
  • заболевание мочеполовой системы.

В частности, в зимнее время года холодные ноги могут привести к развитию цистита — неприятному и серьезному заболеванию.

Почему ноги в обуви могут мерзнуть

Даже если вы приобрели качественную зимнюю обувь, это совсем не значит, что у вас не будут замерзать ноги на улице. Основными причинами такой неприятности есть:

  • ношение узкой и некомфортной обуви – тесные ботинки или сапоги не дают ноге двигаться, а также пережимают ее, из-за чего движение крови по стопе замедляется и ноги быстрее замерзают;
  • использование носков с тугой резинкой — они также могут пережимать сосуды, что приводит к плохому кровоснабжению;
  • обувь имеет тонкую подошву – холод проникает быстрее всего через ступни;
  • вегето-сосудистые заболевания, пониженное давление – кровь плохо поступает в тонкие сосуды, а потому конечности всегда остаются холодными.

Как утеплить обувь и согреть ноги

Есть шесть способов, которые помогут вам справиться с проблемой холодных ног и уберечься от переохлаждения:

  1. Обувь должна быть с мехом и толстой подошвой – желательно подбирать зимнюю обувь так, чтобы в случае сильных морозов вы могли еще надеть теплый шерстяной носок и ноге не было тесно (на один размер больше, чем вы приобретаете обычно). Холод будет меньше проникать в кожу, если будет прослойка из хлопка и воздуха.
  2. Стельки из хлопка или меха – вместо обычных стельок используйте варианты из более теплых материалов, которые помогут сохранять тепло дольше. Также их можно заменить несколькими слоями газетной бумаги (такой метод прост и бюджетен).
  3. Используйте теплоотражатели – приобретите в любом магазине стройматериалов фольгированный теплоотражатель и создайте из него самодельные стельки. В качестве образца можно взять стельку из обуви, обвести маркером и вырезать ножницами. Не забудьте сделать в нем несколько отверстий диаметром не более 5 мм. Так ваши ноги не будут прить.
  4. Сухая горчица – хотя это и не очень практичный способ, но в крайнем случае он может вам помочь. Сухую горчицу насыпают в носки. Еще одну пару надевают на босу ногу, а сверху – пару с горчицей внутри.
  5. Использование перечного пластыря – наклейте его на тонкий хлопчатобумажный носок, наденьте его на ногу, а сверху еще один, но уже теплый, носок.
  6. Забудьте о курении на улице – смолы и никотин, которые входят в состав сигарет, сужают стенки сосудов и тем самым нарушают кровоснабжение до конечностей.

Способы согреть ноги достаточно просты и их можно использовать каждый день, чтобы уберечься от переохлаждения.

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Дата публикации
Просмотры
862
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