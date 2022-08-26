Чтобы обеспечить светом Крым: в разведке рассказали, что оккупанты пытаются переподключить ЗАЭС к России

Российские оккупанты провели почти все действия на Запорожской АЭС, чтобы переподключить ее к энергосети России. К таким действиям захватчики прибегли прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить электроэнергией оккупированный Крым.

Пока россияне "выжидают момент", чтобы завершить запланированное.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Они (оккупанты – ред.) уже провели необходимые испытания, провели соответствующие настройки, восстановили все линии передач, идущие от Запорожской атомной электростанции в направлении Каховки и Мелитополя. И по нашим данным, в конце июля они уже проверили возможность подключения этой системы в энергосистему Российской Федерации", – сказал представитель ГУР.

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Теперь захватчики выжидают момент и производят последние настройки к переподключению АЭС.

"Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией", — пояснил Скибицкий.

Он добавил, что россияне планировали сделать это еще в первой половине августа, но тогда им это не удалось.

Представитель разведки также пояснил, что войска РФ стягивают свою технику на ЗАЭС, мотивируя это тем, что это "ядерный объект" и его нужно физически защищать. На самом же деле враг прикрывается АЭС, чтобы размещать там свои войска.

"Также активно используется территория возле станции, возле Энергодара для нанесения ударов по подконтрольным нам территориям. В-третьих, это для них очень удобная возможность проводить любые провокационные действия на территории как электростанции, так и в районе всего Энергодара", – объяснил Скибицкий.

Напомним, на следующую неделю запланирован визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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