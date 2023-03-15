"Чтобы он нашу Лавру не обижал": в УПЦ МП заявили, что молились о президентстве Зеленского (видео)

Митрополит УПЦ Московского патриархата заявил, что молился за президентство главы государства Владимира Зеленского еще до выборов.

Об этом один из священников УПЦ МП рассказал в обращении, что записал на видео.

По его словам, духовенство и прихожане молились за президента Зеленского, поэтому теперь просят "не оскорблять Лавру ".

На фоне событий в УПЦ МП и Киево-Печерской Лавре священник рассказал, что победу Зеленского на выборах ему открыл Бог. После этого он с прихожанами начал молиться о новом президенте.

"В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл мне, кто станет новым президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Владимир будет президентом", – рассказал митрополит.

Узнав новость, митрополит позвонил по телефону "второму Михаилу" и сообщил о пророчестве.

"Владимир сказал в радости: "Если меня выберут, я даже крещусь". Я всем это рассказал. Все братья монастыря, прихожане, все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом", — рассказал священник УПЦ МП.

Он также добавил, что при Зеленском молились, "чтобы он нашу Лавру не обижал".

Напомним, УПЦ МП обвиняют в нарушении условий пользования имуществом Лавры и могут выселить Украинскую православную церковь.

Министерство культуры и информационной политики Украины предупредило руководство мужского монастыря УПЦ МП о расторжении соответствующего договора аренды. Монахи УПЦ МП возмущены этим фактом.

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