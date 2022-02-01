Чтобы пацаны "разыграли спектакль": МВД обнародовало видео с организаторами массовых беспорядков

Организаторы собирались использовать бутафорскую кровь и подставных парамедиков.
Министр внутренних дел Денис Монастырский обнародовал видеофрагмент разговора, который "четко характеризует намерения" задержанных в воскресенье, 30 января, организаторов массовых беспорядков в Украине.
Ролик глава МВД продемонстрировал в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.
На кадрах слышно, как неизвестный просит "разыграть спектакль" на камеру и предлагает 2,5 тыс. долларов вознаграждения за поджог шин.
"Запиши себе: я хочу, чтобы пара пацанов, которых мы премируем отдельно, разыграли спектакль. Для этого нужна бутафорская кровь и наши парамедики. И чтобы это обязательно попало на камеру", — говорится в видеозаписи, которую вы можете посмотреть по ссылке.
По словам Монастырского, правоохранители получили данные о наборе людей для массовки, которая будет совершать правонарушения, нападая на правоохранителей и поджигая шины.
В распоряжении МВД, в частности, есть семичасовая видеозапись разговоров с причастными к подготовке беспорядков лицами.
"Национальная полиция собрала все данные об этих лицах. Их было немного. Могу сказать, что их было больше двух, но сейчас мы можем говорить о задержании двух человек", — рассказал министр внутренних дел. Напомним, что одним из них является экс-полковник полиции Юрий Голубан.
Он добавил, что уже 1 февраля, когда злоумышленникам будут выбирать меру пресечения, общественность сможет увидеть их лица. "Я убежден, что впоследствии мы сможем услышать и другие имена, стоящие рядом с организаторами", — подчеркнул Монастырский.
Как сообщалось, 30 января полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. По версии правоохранителей, организаторы собирались привлечь около пяти тысяч человек, которым обещали от 800 до 2,5 тыс. долларов вознаграждения, в зависимости от "видов работ".
Среди нарушителей должны были быть, в частности, 1,5 тыс. "титушек", которым предлагали устроить столкновения с полицейскими, жечь шины и использовать салюты и огнетушители.
"Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была пролиться кровь. Была заготовлена специальная бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди активистов", — рассказывал глава МВД.
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