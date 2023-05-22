Чтобы початки завязались уже в июне: народные рецепты для подкормки капусты

На сортах капусты позднего срока созревания початки должны начать формироваться до 21 июня. Если же на растении отросло 7-9 листочков, но они не стремятся образовывать головку, стоит выяснить, в чем причина и чем подкормить капусту?

Почему не завязывается капуста

Существует три основные причины отсутствия завязи на капусте:

использование некачественного материала;

неправильный уход;

неблагоприятные погодные условия.

К примеру, если неправильно подобрать место для высадки культуры (нехватка влаги и солнечного света), кочаны формироваться не будут. При нежелательном соседстве капуста тоже может не завязываться. Специалисты утверждают, что ее не следует высаживать рядом с высокорослыми растениями, типа подсолнечников или кукурузы, которые будут затенять грядки и вытаскивать из почвы все полезные вещества своей мощной корневой системой.

Часто кочаны не могут сформироваться из-за сильного загущения высадок. Часто огородники стараются максимально использовать участок, нарушая схему высадки. Поэтому капусте просто не хватает места, чтобы завязаться. В этом случае грядку нужно проредить.

Неправильное внесение удобрений – еще одна причина, почему кочаны могут не формироваться. Рассаду обязательно подкармливают раствором минеральных удобрений во время окучивания. Разбрасывать гранулы на землю нельзя – это приведет к появлению ожогов.

Не забывайте обеспечивать капусте достаточную поливку в жаркие дни. Листья имеют большую площадь испарения, поэтому растение советуют регулярно поливать. А вот в фазе активного роста кочан полив прекращают, чтобы капуста не растрескивалась.

При недостатке микроэлементов эта культура также бросает всю свою мощь на наращивание листовой массы и не формирует головку. Поэтому капусту нужно правильно подкармливать.

Чем подкормить рассаду капусты

Какое удобрение использовать для подкормки рассады капусты? После высадки растения в открытый грунт дайте ему несколько недель, чтобы оно прижилось. Можно притенить нежные листики, тогда процесс адаптации пройдет относительно просто. Для этого используют свежескошенную траву. Также в этот период важна регулярная поливка.

После адаптации капуста нуждается в азотных удобрениях для наращивания листовой массы. Лучше всего использовать мочевину или нитроаммофоску. Для этого возьмите столовую ложку с горьким веществом, растворите в небольшом количестве воды, а затем разведите в 10 литрах жидкости. Выливают удобрение под корень во время окучивания. В июне дополнительно проводят также внекорневую подкормку таким же составом.

Чем подкормить капусту для завязывания початков: народные средства

Народные средства безвредны и достаточно эффективны, но нужно знать, какие именно можно использовать для завязывания кочанов.

Йод — помогает усилить межклеточные обменные процессы, поэтому овощ быстрее растет. Для этого в ведре воды (10 литров) разведите 40 капель настойки йода (5%) и полейте капусту. Литр питательного раствора под одно растение. Борная кислота – ускоряет активный рост, способствуя завязыванию головок. Разведите в небольшом количестве воды 2 г борной кислоты до полного растворения, добавьте 10 литров воды. Опрыскивать капусту следует рано или в пасмурную погоду, чтобы не было ожогов. Дрожжи – нужны для ускорения формирования растения. Возьмите 100 г дрожжей и разотрите с 50 г сахара. Добавьте 0,5 литра воды, оставьте на три часа. Затем долейте еще 10 л воды и отлично перемешайте. Литровую банку раствора разведите в ведре воды и поливайте капусту. Результаты появятся через неделю. Куриный помет – литровую банку помета нужно залить ведром воды и поставить в теплое место для брожения. К подкормке можно приступать через 5-6 дней. Хорошо размешайте раствор, возьмите литровую банку и разведите в 10 литрах воды.

За лето грядки с капустой нужно подкормить народными средствами для завязывания 2-3 раза. Можно чередовать минеральные удобрения с органикой. Первую подкормку органикой следует проводить не ранее чем через 15 дней после внесения мочевины.

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