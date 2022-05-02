Чтобы предотвратить дефицит топлива, АЗС позволили увеличить наценку: цены невиданно возрастут

В целях предотвращения дефицита топлива Кабинет министров Украины повысил торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предельный уровень торговой надбавки на среднюю стоимость 1 литра

дизтоплива выросла с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%),

с учетом НДС (на 40%), бензина с 4,55 до 6,50 грн. с учетом НДС (на 42,8%).

Средние цены по Украине по состоянию на 29.04.2022 составили^ на бензин А-95 34,77 грн, бензин А-92 – 34,01 грн, дизельное топливо – 39,24. грн. С учетом предельных надбавок стоимость бензина А-35 не должна превышать 41,27 грн, бензина А-92 — 40,51 грн, дизтоплива — 46,24 грн.

В дальнейшем цены на горючее будут расти вплоть до 2024 года. Такой прогноз был сделан во Всемирном банке. В течение этого года, по прогнозам Всемирного банка, стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50%, стабилизируются цены только в течение 2023-2024 годов.

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