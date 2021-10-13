Чтобы сдержать эпидемию коронавируса, в Украине предлагают перенести начало каникул в школах

Пока неизвестно, сколько продлятся осенние каникулы.

Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, — пишет "Радио Свобода".

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", — заявил министр.

Однако Виктор Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

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"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать. Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения. Обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижение заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения ", — сказал он.

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