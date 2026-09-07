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- Украина
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"Чтобы тихие уикенды были и в других городах": "Укрзализныця" провела на поезд Виткоффа и Кушнера
"Укрзализныця" сообщила об отправке спецпоезда спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера после их визита в Украину и пожелала американским переговорщикам "расширять географию путешествий".
"Укрзализныця" сообщила, что отправила спецпоезд американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера после их визита в Украину.
Об этом " Укрзализныця " сообщила в Telegram.
В компании поблагодарили представителей президента США Дональда Трампа за поездку и передали им пожелания чаще возвращаться в Украину.
"Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться поскорее и расширять географию путешествий — чтобы тихие уикенды были и в других городах ;)", — говорится в сообщении "Укрзализныци".
Таким образом, в компании иронически отреагировали на особые обстоятельства безопасности, сопровождавшие визит американской делегации.
Виткофф и Кушнер прибыли в Украину после переговоров в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Их визит в Киев стал следующим этапом дипломатических усилий США по поиску путей завершения войны.
"Продолжаем держать Украину в движении!" — добавили в "Укрзализныце".
Ранее стало известно, чем угощали Уиткоффа и Кушнера в поезде "Укрзализныци" .