"Чтобы тихие уикенды были и в других городах": "Укрзализныця" провела на поезд Виткоффа и Кушнера

Виткофф и Кушнер / © Укрзализныця

Реклама

"Укрзализныця" сообщила, что отправила спецпоезд американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера после их визита в Украину.

Об этом " Укрзализныця " сообщила в Telegram.

Реклама

В компании поблагодарили представителей президента США Дональда Трампа за поездку и передали им пожелания чаще возвращаться в Украину.

Реклама

"Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться поскорее и расширять географию путешествий — чтобы тихие уикенды были и в других городах ;)", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Таким образом, в компании иронически отреагировали на особые обстоятельства безопасности, сопровождавшие визит американской делегации.

Виткофф и Кушнер прибыли в Украину после переговоров в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Их визит в Киев стал следующим этапом дипломатических усилий США по поиску путей завершения войны.

"Продолжаем держать Украину в движении!" — добавили в "Укрзализныце".

Реклама

Ранее стало известно, чем угощали Уиткоффа и Кушнера в поезде "Укрзализныци" .

Новости партнеров

Новости партнеров