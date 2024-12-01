"Чтобы умели маршировать на красной площади": в сети возмутились преподаванием "Защиты Украины"

Государство выделяло средства на преподавание "Защиты Украины", чтобы дети были готовы к войне.

В социальных сетях поднялся скандал по поводу школьного предмета "Защита Отечества" в одной из школ Одессы. Ранее в МОН обещали, что школьники будут изучать военные технологии и медицинскую помощь, а в этом заведении детей заставляли маршировать.

Об этом сообщила писательница и активистка Евгения Завалий в Facebook.

"Вчера была в одной одесской школе и наблюдала такую картину: в коридоре маршируют старшеклассники. Какой-то дядя кричит им: напрааааво! налиииииво! Кругом марш! Они маршируют и ржут, ржут и маршируют", — говорится в сообщении.

По словам писательницы, это новый предмет – военная подготовка. Она также отметила, что ведет ее учитель труда.

На реализацию преподавания "Защита государства" государство выделило субвенцию в размере 1,74 млрд грн, из которых 1,64 млрд грн направлено на оснащение учебных ячеек, а 100 млн грн – на профессиональное развитие учителей.

"И на это все государство выделило средства, чтобы дети типа были готовы к войне. Умели маршировать, видимо, на параде на красной площади", — подытожила активистка.

Напомним, родители школьников удивлены изменениями, связанными с питанием в школах Киева.

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