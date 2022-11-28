"Чтобы восстановить энергосистему, нам нужны две вещи": Кулеба назвал какие

Без этих вещей Украина будет и далее ремонтировать электросети, а российские войска будут их уничтожать.

Чтобы восстановить энергосистему, Украине нужны две вещи: трансформаторы и современные комплексы противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего выступления на совместной пресс-конференции со своими коллегами из других стран.

"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что если страны-партнеры не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ будут их уничтожать.

Обесточение в Украине

Россия наносит массированные атаки по критической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов в регионах возникла сложная ситуация с электроснабжением, в последнее время украинцев даже предупреждают о возможном блекауте.

Накануне, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что эта неделя может быть такой же сложной в плане ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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