"Чтобы все ходили и харкали": оккупанты заставляют персонал ЗАЭС повесить на станции портрет Путина

"Чтобы все ходили и харкали": оккупанты заставляют персонал ЗАЭС повесить на станции портрет Путина

Российские оккупанты заставляют персонал Запорожской атомной электростанции повесить портрет Путина и принять участие в организации празднований до 9 мая.

Работники Запорожской АЭС находятся под давлением, ведь на станции – 500 захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона новостей сказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Захватчики носятся с сакральным событием — организацией 9 мая со своими колорадскими лентами и заставляют повесить портрет Путина на станции, чтобы все, видимо, ходили и харкали на этот портрет, я думаю", — сказал он.

По словам Котина, связь с ЗАЭС есть, и технически "Энергоатом" продолжает руководить работой станции и отвечать за безопасность там как оператор.

“Мы не можем гарантировать сейчас все те обязательства, которые у нас есть как у оператора по ядерному материалу, который есть на ЗАЭС. Физическая сохранность объекта нарушена. Там находятся российские захватчики, соответственно персонал АЭС должен согласовывать все свои действия с командиром захватчиков, а их там очень много – до 500 солдат и тяжелая техника тоже есть на станции. Чего не должно быть вообще на гражданском ядерном объекте”, — отметил он.

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