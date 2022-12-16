Чтобы всегда были деньги в доме: вот что нужно сделать на Новый год 2023

Что делать на Новый год за народными приметами, чтобы потом "купаться" в деньгах? Читайте традиции наших предков в материале ТСН.ua.

Самое главное правило, которое существовало у наших предков – вернуть все свои долги перед праздником. Верили, если этого не сделать, то весь грядущий год будешь иметь финансовые проблемы.

Есть еще одна важная народная примета на Новый год — не стоит покупать подарки близким и друзьям на последние деньги. Потому что будете испытывать нехватку денег весь следующий год.

Обязательно проведите перед новогодне-рождественскими праздниками генеральную уборку дома. Если встретить праздник в совершенно чистом доме, скоро в нем покажутся и деньги. Но лучше успеть убрать все до полудня 31 декабря. После 12 часов дня выносить мусор из дома запрещено. Вы можете вместе с ним вынести на помойку финансовое благополучие семьи.

Не забудьте нарядить символ любого Нового года – елку. Здесь тоже существуют свои правила. Чем она будет выглядеть богаче, тем успешнее будет ваш год. Поэтому вешайте на новогоднюю елку не только гирлянды и игрушки, но и конфетами и бумажными банкнотами, свернутыми в трубочку.

Если вы не хотите в грядущем году экономить на еде, не стоит накрывать бюджетный праздничный стол. Приготовьте вкусные и разнообразные блюда, которые понравятся символу Нового 2023 года. Какие именно мы писали в нашем материале.

Обязательно поставьте на новогодний стол солонку. Наши предки верили, что именно соль помогает отпугнуть негатив и нечисть. А чтобы они не смогли проникнуть в дом и нанести финансовые проблемы, нужно также насыпать соли с обеих сторон порога дома.

Не забудьте провести ревизию одежды перед встречей Нового года 2023 года. В карманах не должно быть дыр, иначе деньги будут "утекать" наружу.

В фужер с шампанским положите монету золотистого цвета. Под бой курантов выпейте напиток, а монету положите в кошелек — она будет вашим талисманом, привлекающим деньги.

Чтобы не экономить на новых вещах в грядущем году, стоит праздновать только в новой одежде.

А когда гости уже разойдутся, не стоит сразу убирать блюда со стола. Оставьте на нем фрукты, конфеты и хлеб. Так вы сможете привлечь материальное благополучие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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