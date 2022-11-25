Чтобы Wi-Fi работал без света: как подключить роутер к повербанку

Из-за ежедневных отключений электроэнергии на долгое время украинцам нужно все время думать, где найти свет и связь, а также как продолжать работать. Для зарядки покупают повербанки. Как присоединить к ним роутер, чтобы пользоваться Wi-Fi читайте в материале ТСН.ua.

Как подключить роутер к повербанку: сначала подготовка

Прежде всего, нужно позвонить на горячую линию своего провайдера и узнать, подключены ли кабели к любой бесперебойной сети. Например, к линиям, которые не выключаются при исчезновении света, или аккумулятору.

Также нужно спросить, сколько вольт нужно, чтобы роутер провайдера работал. Иногда это написано и на самом устройстве. Но большинство роутеров работает от 9 или 12 Вольт.

Что нужно для того, чтобы роутер работал, когда выключили свет

Вам понадобятся:

специальный кабель (он должен иметь триггеры, чтобы измерять напряжение зарядного устройства до 12 Вт) – он нужен, чтобы роутер работал через повербанк;

ноутбук;

повербанк.

Специальный кабель должен быть USB и толщиной до 5,5 мм.

Инструкция: как подключить роутер к повербанку

Здесь все достаточно просто. Если вы собрали все необходимое, то вам нужно:

Вставить кабель с триггером в роутер, другой конец подсоединить к повербанку. Через несколько минут проверить Wi-Fi – все должно заработать.

Еще один способ, чтобы подключить роутер к повербанку

Есть еще один способ, который может помочь вам. Для него вам понадобятся:

два USB-провода DC;

оптический терминал;

два повербанка.

Как подключить роутер к повербанку по этому способу:

Один повербанк подключается к оптическому терминалу. Второй – к Wi-Fi роутеру. Для этого используются USB-провода DC (размер 5,5 х 2,1 мм). Так Wi-Fi будет работать примерно 5 часов.

Время работы также зависит от того, насколько мощны повербанки, которые вы используете.