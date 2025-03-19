Чубаров сказал, могут ли США резко изменить политику по Крыму

Трамп, вероятнее всего, не будет делать столь кардинальных шагов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал сообщение американского издания Semafor о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания аннексированного Крыма территорией России в рамках соглашения о прекращении войны в Украине. Он назвал такие данные фейковыми.

Об этом Чубаров сказал в эфире программы "Свобода Live".

"Мы такие данные считаем откровенными фейками и исключаем возможность озвучивания подобных чепух со стороны заметных американских политиков, не говоря уже о президенте США. Мы исходим из того, что такое не может быть озвучено никем. Я пока еще придерживаюсь подхода, что государства не меняют так кардинально свои позиции в тех или иных вопросах".

Политик напомнил, что в "Крымской декларации", принятой США и обнародованной 25 июля 2018 года, говорится, что

"ни одна страна не может силой изменять границы другой";

"США исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины".

"Россия повелась способом, который не достоин великого государства и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества".

Именно поэтому сейчас сложно представить, уверяет Чубаров, что "главы США будут обнародованы абсолютно противоположным" этой декларации.

"Могу себе представить, что тот или иной политик может кардинально изменить свои взгляды. Но я не могу представить, что в этом вопросе США, как государство, одновременно под влиянием одного человека, пусть он и является президентом, могут и кардинально изменить свою политику", — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Речь идет не только о Крымской платформе. Политика США реализовывалась на всех международных площадках, в действиях Америки и принятых законах. Учитывая это, Чубаров исключает возможность того, что Трамп может допустить изменение политики по вопросу Крыма.

В Крыму сегодня проживает достаточно жителей, являющихся сторонниками России. Среди них – миллион заселенных граждан РФ.

"Эти люди, разумеется, хотели бы, чтобы ничего в их жизни не менялось, и они спокойно дальше жили на краденой земле. Они надеются, что Путин, диктатор России, сможет убедить Трампа, и он каким-то образом его заставит, убедит или сможет обмануть", — отметил Чубаров.

Однако есть большое количество людей, ожидающих освобождения Крыма. Как отмечает представитель Меджлиса, они остаются верны украинскому государству. Это крымские татары, этнических украинцев, у которых сейчас большая тревога относительно дальнейшей судьбы Крыма.

"Понятно, что они с достаточно большой тревогой следят за перипетиями мировой политики по Крыму", – заключил Чубаров.

Напомним, ГУР отработало по враждебным объектам в Крыму. Драгоценные системы ПВО РФ оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины. Так, поражен целый ряд РЛС, командные пункты, ЗРК, морские суда и вертолет.

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