Чуда не случилось: в Днепре умер 2-летний мальчик, которого ножом порезал отчим

Ребенок так и не вышел из состояния комы.
В больнице в Днепре умер 2-летний Миша, с которым зверски расправился экс-сожитель его мамы. Злоумышленник перерезал ребенку горло и нанес несколько ударов ножом.
Об этом сообщает журналист Олег Ермолинский.
Жуткую новость сообщила знакомая матери малыша, эту информацию уже подтвердили в полиции.
У маленького мальчика шансы "выбраться" были мизерными. Об этом сообщали медики, которые следили за его состоянием.
Умерший мозг, значительная потеря крови, повреждены артерии и сосуды — все это оказалось приговором для ребенка.
Напомним, что 9 июля в зале Софийского районного суда Днепропетровской области арестовали подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика.