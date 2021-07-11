Чуда не случилось: в Днепре умер 2-летний мальчик, которого ножом порезал отчим

Ребенок так и не вышел из состояния комы.

В больнице в Днепре умер 2-летний Миша, с которым зверски расправился экс-сожитель его мамы. Злоумышленник перерезал ребенку горло и нанес несколько ударов ножом.

Об этом сообщает журналист Олег Ермолинский.

Жуткую новость сообщила знакомая матери малыша, эту информацию уже подтвердили в полиции.

У маленького мальчика шансы "выбраться" были мизерными. Об этом сообщали медики, которые следили за его состоянием.

Умерший мозг, значительная потеря крови, повреждены артерии и сосуды — все это оказалось приговором для ребенка.

Напомним, что 9 июля в зале Софийского районного суда Днепропетровской области арестовали подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика.

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