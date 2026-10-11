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Чудеса не произошло: на Ровенщине умер 13-летний Максим, раненный во время атаки РФ
Умер 13-летний мальчик, который был тяжело ранен из-за атаки РФ на Ровенщину
В Ровенской области трагически оборвалась жизнь 13-летнего мальчика, который был тяжело ранен последствием вражеской атаки РФ 9 октября.
Об этом сообщил в Facebook глава Рокитновской громады Григорий Таргонский.
По его словам, врачи почти сутки боролись за жизнь 13-летнего Максима.
«Все это время люди молились, надеясь на чудо, веря, что ребенка удастся спасти. Каждый ждал хорошего известия, каждый надеялся, что при всем этом мальчик будет жить. К сожалению, чуда не произошло. Несмотря на усилия медиков, его жизнь оборвалась. Ребенку было всего 13 лет. Впереди предстояла целая жизнь — с мечтами, планами, счастливыми моментами. И все это оборвалось слишком рано», — отметил глава общества.
Напомним, что 9 октября на севере Ровенщины в результате вражеской атаки 9 октября пострадали семь членов многодетной семьи, среди них четверо детей. У троих детей были травмы средней тяжести, а четвертый — 13-летний мальчик был в тяжелом состоянии.