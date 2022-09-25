Повестку вручили и забрали на обучение 59-летнему хирургу с раком кожи, который плохо слышит и не видит на один глаз.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа".

Военный комиссариат в Асбесте Свердловской области мобилизовал 59-летнего хирурга с раком кожи первой стадии. По словам его дочери, 22 сентября ее отец был на дежурстве. В 7 вечера ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, чтобы он собрал вещи и на следующее утро явился в военкомат. Мобилизированный Виктор Дьячок окончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

"Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. До сих пор нет о какой медкомиссии речь не идет. В больнице никто этому не сопротивлялся, все выполняют план, все выполняют вышеуказанные указания", — говорит дочь Виктора Полина Дячок.

Мужчину, которому через три месяца исполнится 60 лет, направили на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области, где назначили командиром взвода.

По словам Полины Дячок, в его подчинении около 19 человек, через две недели их планируют отправить всем взводом на оккупированные территории для образования медсанчасти.

По словам дочери, папа шокирован, а еще в военкомате ему приказали приобрести кнопочный телефон вместо современного, которым он пользуется.

Напомним, кафиры "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Тогда же были подписаны документы о вхождении "ДНР" в состав России.

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