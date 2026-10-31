"Чудо, которое произошло": супруги из оккупированных Олешек воссоединились в Украине после трёх лет разлуки

Супруги Палиивы / © скриншот с видео

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Супруги Палии из временно оккупированных Олешек в Херсонской области наконец-то встретились в Украине после трёх лет вынужденной разлуки. Жанна Палий уехала из оккупированного города раньше, а её муж смог добраться до подконтрольной Украине территории только сейчас, после эвакуации.

Об их воссоединении рассказывается в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

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Женщина рассказала, что все эти годы хранила обручальное кольцо и мечтала о том моменте, когда снова сможет взять любимого за руку и надеть его.

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«Это чудо, которое произошло», — сказала Жанна перед встречей с мужем, который прибыл на автобусе после отъезда из временно оккупированных Олешек.

По её словам, после пережитой оккупации даже обычные вещи приобретают особое значение. Возможность свободно разговаривать на украинском языке на улице, видеть освещённый вечером город и открыто выражать свои мысли становится настоящей роскошью.

Супруги долго мечтали снова быть вместе и теперь надеются наверстать упущенные годы и наконец отпраздновать свадьбу.

Напомним, в субботу, 31 октября, завершилась гуманитарная операция — эвакуация жителей оккупированных Олешек Херсонской области. Сотни людей смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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