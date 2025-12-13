ТСН в социальных сетях

Украина
152
1 мин

Чудо природы: в Одесской области расцвел летний цветок

Из-за аномально теплой погоды неподалеку от национального природного парка «Тузловские лиманы» расцвел ирис.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ирис расцвел в декабре

Ирис расцвел в декабре / © скриншот с видео

На юге Одесской области неожиданно расцвел ирис, который обычно демонстрирует свою красоту с начала мая до конца июня.

Об этом сообщилруководитель научного отдела национального природного парка «Тузловские лиманы», биолог Иван Русев.

В своем аккаунте в Facebook ученый опубликовал удивительное видео с цветком, который расцвел в начале декабря.

«Погода в этом году особенная и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы», — прокомментировал он.

По словам Ивана Русева, ирисы цветут только с начала мая до конца июня.

«Обычно грациозные цветы ириса не только привлекают взгляды благодаря разнообразию оттенков — от кристально-белого до насыщенно-фиолетового, но и поражают своим изяществом и устойчивостью. Этот декабрьский ирис желтый и невероятно красивый», — говорится в заметке.

Напомним, из-за глобального изменения климата в ближайшие десятилетия в Украине ожидается значительный и неравномерный рост среднегодовой температуры.

