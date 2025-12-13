- Дата публикации
Чудо природы: в Одесской области расцвел летний цветок
Из-за аномально теплой погоды неподалеку от национального природного парка «Тузловские лиманы» расцвел ирис.
На юге Одесской области неожиданно расцвел ирис, который обычно демонстрирует свою красоту с начала мая до конца июня.
Об этом сообщилруководитель научного отдела национального природного парка «Тузловские лиманы», биолог Иван Русев.
В своем аккаунте в Facebook ученый опубликовал удивительное видео с цветком, который расцвел в начале декабря.
«Погода в этом году особенная и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы», — прокомментировал он.
По словам Ивана Русева, ирисы цветут только с начала мая до конца июня.
«Обычно грациозные цветы ириса не только привлекают взгляды благодаря разнообразию оттенков — от кристально-белого до насыщенно-фиолетового, но и поражают своим изяществом и устойчивостью. Этот декабрьский ирис желтый и невероятно красивый», — говорится в заметке.
Напомним, из-за глобального изменения климата в ближайшие десятилетия в Украине ожидается значительный и неравномерный рост среднегодовой температуры.