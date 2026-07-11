Чудом избежали массовых жертв: Россия ударила по Киеву коварными ракетами со шрапнелью

Последствия российского удара по Киеву 11 июля

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В субботу, 11 июля, российские войска нанесли опасный удар по Дарницкому району Киева, использовав ракеты с зарядом, начиненным шрапнелью. В результате этой атаки в столице были повреждены припаркованные автомобили и окна жилых домов. К счастью, во время обстрела улицы пустовали, поэтому удалось избежать человеческих жертв.

Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве Александр Ковтунов.

Последствия атаки шрапнелью

Руководитель района рассказал, что вражеский заряд разлетелся большим количеством шрапнели, усевшей все на своем пути. Если бы в это время люди находились на улице или стояли у окон своих квартир, количество пострадавших было бы огромным. Однако, благодаря стечению обстоятельств, местные жители чудом остались невредимыми.

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«Очень опасная атака-заряд был заполнен шрапнелью, избившей автомобили и дома! К счастью на улице было пусто в это время и никто не был у окон! – написал чиновник.

Ликвидация последствий и помощь

В настоящее время на месте падения обломков развернут и активно работает специальный оперативный штаб для помощи жителям. Коммунальные службы уже полностью возобновили движение по транспорту по улице и осуществляют работы по восстановлению поврежденного асфальтового покрытия. Также специалисты убирают территорию и закрывают выбитые окна.

Пострадавшие киевляне могут круглосуточно обращаться за консультациями по горячей линии Дарницкой райгосадминистрации. Кроме того, власти создали специальные чат-боты для пошагового алгоритма действий в случае повреждения имущества и расчета стоимости его восстановления.

Атака на Киев 11 июля - последние новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночной ракетный удар баллистики по Киеву произошел еще до официального объявления воздушной тревоги. В результате атаки пострадали жилые дома, офисы и богословская семинария, а 11 человек, в том числе один ребенок, получили ранения разной степени тяжести. Всего в ту ночь Россия выпустила по Украине более 120 дронов и 12 ракет, половина из которых были баллистическими.

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По данным городских властей, российские войска атаковали сразу три района столицы : Соломенский, Дарницкий и Днепровский. В Соломенском районе вспыхнул пожар в трехэтажном офисном здании, а в Дарницком — загорелась электрощитовая после попадания в проезжую часть. Впоследствии мэр Виталий Кличко уточнил, что общее количество травмированных в городе возросло до 12 человек, среди которых двое детей в возрасте 10 и 11 лет.

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