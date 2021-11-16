Чудом не погиб под бетонными глыбами: в Одессе водителя фуры засыпало его же грузом

Во время торможения закрепленные в прицепе глыбы сдвинулись на кабину грузовика.

В Одессе во время движения водителя фуры засыпало его грузом: мужчина едва не погиб под бетонными глыбами.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 ноября.

Машина везла бетонные блоки по объездной дороге. Перед одним из светофоров ее подрезала легковушка. Водитель фуры резко ударил по тормозам, чтобы избежать столкновения. Плохо закрепленные в прицепе глыбы сдвинулись прямо на кабину грузовика. Ее смяло и сорвало с креплений.

Водитель чудом не погиб под многотонным весом. Он отделался царапинами. Его вытащили водители других проезжающих машин.

В Одессе во время движения водителя фуры засыпало бетонными глыбами

Как сообщалось, в городе Харькове произошла авария при движении тягача с платформой, на которой транспортировали старенький БТР-60. Как видно на опубликованных кадрах, бронетранспортер частично съехал с платформы, на которой его перевозили. ДТП произошло возле культурно-делового центра "Новая Бавария" в одноименном районе города.

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