"Чудом спасли": в Одесской области ребенок проглотил четыре магнита

Девочка ходила магнитами трое суток.
В городе Черноморск (Одесская область) ребенок проглотил 4 магнита. В настоящее время девочка находится в реанимации.
Об этом сообщили в Черноморской общеобразовательной школе №2, в которой учится потерпевшая.
"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы", — говорится в сообщении.
В комментариях мать ребенка сообщила, что ее прооперировали еще в пятницу. В настоящее время она находится в реанимации.
"Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации, когда попадает постороннее тело, по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время притяжения", — написала мать девочки Мария Смирнова.
Напомним, что в Днепре 14-летнего подростка доставили в детский эндоскопический центр. Он нечаянно проглотил пластиковый распылитель лекарства, когда обрабатывал горло.
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