Чудом удалось избежать жертв: в Одесской области пилот вертолета снес палаточный городок туристов (видео)

Конструкция палатки ударила ребенка.
В поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес палаточный городок и едва не покалечил туристов.
Об этом на своей странице в соцсети написала туристка Юлия Цуп.
По словам девушки, инцидент произошел, когда она с семьей разложила на пляже палатку. В этот момент на гору начал садиться вертолет.
"У наших соседей от потока ветра с землей сравняло палатку. Мальчика, который находился в одной из них, ударили крепления. Открытый зонтик с бешеной скоростью полетел в нашу сторону, пробил палатку и понесся в меня и моего сына. Слава Богу, никого не задело", — рассказала Юлия Цуп.
Она также добавила, что пилот вертолета извиняться не стал, не было от него и возмещения материального ущерба.
"А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина. Но уже залетал со стороны поля. Каждый его прилет меня передергивало", — добавила девушка.
Напомним, что в Киеве подростки в вагоне метро на станции "Арсенальная" снимали видео. В какой-то момент между ними и пассажирами вспыхнул конфликт, который в конечном итоге закончился дракой.