Чудом удалось избежать жертв: в Одесской области пилот вертолета снес палаточный городок туристов (видео)

Конструкция палатки ударила ребенка.

В поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес палаточный городок и едва не покалечил туристов.

Об этом на своей странице в соцсети написала туристка Юлия Цуп.

По словам девушки, инцидент произошел, когда она с семьей разложила на пляже палатку. В этот момент на гору начал садиться вертолет.

"У наших соседей от потока ветра с землей сравняло палатку. Мальчика, который находился в одной из них, ударили крепления. Открытый зонтик с бешеной скоростью полетел в нашу сторону, пробил палатку и понесся в меня и моего сына. Слава Богу, никого не задело", — рассказала Юлия Цуп.

Она также добавила, что пилот вертолета извиняться не стал, не было от него и возмещения материального ущерба.

"А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина. Но уже залетал со стороны поля. Каждый его прилет меня передергивало", — добавила девушка.

Напомним, что в Киеве подростки в вагоне метро на станции "Арсенальная" снимали видео. В какой-то момент между ними и пассажирами вспыхнул конфликт, который в конечном итоге закончился дракой.

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