В Ивано-Франковске парень выпал с 9 этажа, фото с места происшествия / "Галка"

"Чудом жив": 17-летний парень, упавший с 9 этажа в Ивано-Франковске, восстанавливается после операции

Юношу ждет следующая операция.

17-летний парень, выпавший с 9 этажа дома в Ивано-Франковске, пришел в себя, состояние его улучшается.

Об этом рассказал медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы Андрей Яворский. По его словам, сейчас молодой человек восстанавливается после операции.

"Парень — в сознании. Сейчас медики готовят его к следующей операции на позвоночнике, которую проведут 28 января. Органы, которые были повреждены, более-менее хорошо восстанавливаются после предварительного оперирования. В принципе, чудом живой", — сказал он.

Напомним, 17-летний парень выпал из лестничной клетки девятого этажа дома на Пасечной в Ивано-Франковске. Событие произошло в воскресенье утром, 16 января.

Юношу в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы в 8:45. У него диагностировали травмы органов грудной клетки, органов брюшной полости и сложную травму позвоночника. По словам очевидцев, молодой человек упал с девятого этажа, сначала на крышу подъезда, а затем на землю, после чего пытался самостоятельно встать.

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